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Новая система обращения с ТКО

РФПИ и Urbaser построят комплекс по переработке мусора в Калининградской области

Мощность комплекса позволит отправить на переработку более 70% твердых коммунальных отходов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), компании "Сибинвестстрой" и Urbaser договорились о строительстве мусороперерабатывающего комплекса в Калининградской области. На реализацию проекта будут направлены совместные инвестиции объемом до 2,9 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе фонда.

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Как отмечается в фонде, соглашение РФПИ и партнеров о строительстве комплекса в Калининградской области является первым в отрасли после начала реформы, запущенной с 1 января 2019 года.

В рамках проекта планируется строительство мусоросортировочного комплекса для обработки твердых коммунальных и крупногабаритных отходов, станции обработки органоминеральных отходов и полигона для размещения неутилизируемых отходов. Мощность комплекса будет достигать до 350 тыс. тонн отходов ежегодно, что позволит отправить на переработку более 70% твердых коммунальных отходов, а его запуск запланирован на 2022 год. Предполагается, что комплекс будет обслуживать западную часть Калининградской области, в том числе город Калининград, с общим населением свыше 660 тыс. человек.

Компания Urbaser, ведущий испанский оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, будет отвечать за инжиниринг на стадии строительства и станет оператором комплекса после его запуска. Концессионное соглашение заключается на срок 25 лет. Помимо этого, стороны ожидают присоединения к проекту НИЦ "Курчатовский институт", который, как предполагается, станет генеральным подрядчиком проекта.

В свою очередь глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что данный проект направлен на реализацию национального проекта "Экология" и федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами". А опыт и экспертиза Urbaser позволят создать высокопроизводительную инфраструктуру по обращению с отходами в Калининградской области.

Теги
РоссияНовая система обращения с ТКО
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