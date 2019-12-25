Таможни РФ и Сирии будут обмениваться данными в рамках системы тарифных преференций ЕАЭС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба России и Главное таможенное управление Сирии договорились о сотрудничестве в единой системе тарифных преференций Евразийского экономического союза. Соответствующий договор был подписан в рамках заседания российско-сирийской межправкомиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Подписи под документом поставили заместитель руководителя ФТС Владимир Ивин и вице-премьер, министр иностранных дел и по делам эмигрантов Валид Муаллем, который также является сопредседателем межправкомиссии с сирийской стороны. Договор был подписан в присутствии вице-премьера РФ, сопредседателя МПК с российской стороны Юрия Борисова.

Документ предполагает сотрудничество в обмене информацией, взаимопомощи в рамках единой системы тарифных преференций ЕАЭС.

Также Борисов и Муаллем подписали протокол заседания российско-сирийской межправкомиссии.