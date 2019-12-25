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Кризис в Сирии

Россия отправит в Сирию первую партию зерна на этой неделе

Судно, которое доставит зерно в Сирию, уже стоит на рейде и ждет погрузки в Новороссийске

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российская сторона планирует отправить на этой неделе в Сирию первые 25 тысяч тонн зерна из запланированных 100 тысяч тонн. Об этом сообщили в среду журналистам в аппарате вице-премьера РФ Юрия Борисова, который также является сопредседателем российско-сирийской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

"С 9 декабря начата перевозка зерна из мест хранения в сторону порта. На этой неделе запланирована отгрузка первой партии - 25 тысяч тонн, это четверть от запланированного по контракту", - сказали в аппарате.

Судно, которое доставит зерно в Сирию, уже стоит на рейде и ждет погрузки в Новороссийске, отправка корабля зависит от погодных условий. "Поставку всех 100 тысяч тонн планируется осуществить до конца мая 2020 года", - уточнили в аппарате вице-премьера.

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СирияРоссияКризис в Сирии
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