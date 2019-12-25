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Hyundai прогнозирует сокращение продаж легковых авто в России по итогам 2019 года

Согласно оценкам российского представительства компании, в уходящем году продажи снизились до 1,76 млн штук вместо прогнозируемых 1,8 млн авто

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Компания Hyundai прогнозирует снижение продаж легковых автомобилей в России до 1,75-1,76 млн штук, сообщил управляющий директор "Хендэ Мотор СНГ" Алексей Калицев на итоговой пресс-конференции компании.

"Рынок будет минусовой, мы год назад прогнозировали нулевой рост, прогнозировали диапазон в 1,8 млн авто. Сейчас, скорее всего, по нашим прогнозам, рынок составит 1,75-1,76 млн штук. В целом мы не видим никакого драматизма в этом и проблем", - сказал он.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи легковых авто и LCV в РФ за 2018 год составили 1,8 млн. Ранее АЕБ снизила прогноз продаж в России легковых автомобилей и LCV на 2019 год с 1,87 млн до 1,76 млн авто. Таким образом, против прогнозируемого роста на 3,6% ассоциация теперь ожидает снижения продаж в РФ на 2,2%.

При этом, компания Hyundai прогнозирует по итогам 2019 года продажи своих автомобилей в России в объеме свыше 181 тыс. шт.

"Наши продажи превысят 181 тыс. Ожидаемая доля рынка составит 10,3%, что выше на 0,3 п. п. результата прошлого года. Мы полностью удовлетворены результатами наших продаж", - сказал Калицев.

По данным АЕБ, в 2018 году продажи Hyundai в России достигли 178,3 тыс. автомобилей.

Российский завод компании Hyundai Motor является вторым крупнейшим автомобильным предприятием в стране, имея производственную мощность около 200 тыс. автомобилей в год. На заводе выпускаются Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и компактный кроссовер Hyundai Creta. Предприятие расположено в городе Сестрорецк под Санкт-Петербургом.

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