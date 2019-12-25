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Единый реестр турагентов начнет действовать в России с 2021 года

Данные в реестр будут заносить сами туроператоры

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Новый единый реестр турагентов начнет действовать с 1 января 2021 года. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду на заседании правительства.

"Новый единый федеральный реестр туристических агентов должен заработать через год - 1 января 2021 года, включение в него станет обязательным для всех турагентов и, естественно, бесплатным", - сказал Медведев. Он уточнил, что данные в реестр будут заносить сами туроператоры, сведения о договоре с ними также будут отражаться. Помимо этого, в реестре должна будет отражаться информация о посредниках и центрах бронирования, которые выступают субагентами. "Все это должно происходить в электронном виде, через интернет", - уточнил премьер.

По словам Медведева, если тот или иной агент числится в реестре, значит он действительно имеет право продавать путевки. Глава правительства добавил, что необходимо предусмотреть административную ответственность за невнесение данных в реестр, а также за предоставление неверной информации.

"Если туристическая фирма будет продавать путевки, но сведения о ней отсутствуют, то она будет оштрафована, - подчеркнул премьер. - Надо подумать, если такая деятельность не прекращается, то, может быть, это основание для того, чтобы обратиться в суд за более строгими видами ответственности в этом случае".

Медведев добавил, что эти меры помогут сделать туристическую отрасль более прозрачной. Сейчас же, по его словам, невозможно уследить за работой турагентов и даже подсчитать их точное количество. По разным оценкам, их число колеблется от 20 до 30 тыс. "И при этом они ни за что не отвечают, бывают случаи и нередко, кстати, когда они прибегают к услугам так называемых центров бронирования, которые, получив деньги клиентов, попросту закрываются, не перечисляют плату за путевки и из-за этого страдают тысячи людей", - добавил премьер-министр.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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