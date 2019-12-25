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Госсовет Крыма утвердил соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Сирией

Документ предусматривает налаживание морских грузоперевозок между портами Латакии и российского полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 декабря. /ТАСС/. Государственный совет Республики Крым в среду утвердил соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между крымским правительством и Министерством экономики и внешней торговли Сирии. Документ был подписан в августе 2019 года на Дамасской международной выставке и, в частности, предусматривает налаживание морских грузоперевозок между портами Латакии и российского полуострова.

"Принять закон "Об утверждении Соглашения между Советом министров Республики Крым (Российская Федерация) и Министерством экономики и внешней торговли Сирийской Арабской республики о торгово-экономическом сотрудничестве", - сказал спикер Госсовета Владимир Константинов после принятия документа сразу в двух чтениях. По его словам, принятие соглашения обусловлено необходимостью расширения внешнеэкономических связей Крыма с Сирией.

О связях Крыма с Сирией

На Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) в апреле 2019 года Крым и Сирия подписали меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве, предусматривающий создание совместных торгового дома и судоходной компании для обеспечения регулярных морских грузоперевозок между портами Латакии и российского полуострова.

Предложение о заключении соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между Крымом и Сирией 6 августа одобрило правительство РФ.

Пакет санкций ЕС против Сирии запрещает практически все виды контактов европейского бизнеса с арабской страной, особенно в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами. Кроме того, санкции наложены на руководство Сирии (в обширный "черный список" включены, в частности, президент Башар Асад и члены его семьи), а также выражаются в полном блокировании финансовых операций.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент Владимир Путин подписал договор о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием.

Киев отказался признавать Крым частью России, несмотря на убедительные итоги референдума.

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