Суммарные дивиденды ФСК ЕЭС за 2019 год будут на уровне не ниже выплат за 2018 год

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Суммарные дивидендные выплаты ФСК ЕЭС за 2019 год. будут на уровне не менее дивидендов за 2018 год. Об этом сообщил глава компании Андрей Муров на встрече менеджмента компании с инвесторами и аналитиками.

"Суммарный объем выплат за 2019 год прогнозируется не менее уровня выплат за 2018 год", - сказал он.

По итогам 2018 года ФСК выплатила 20,45 млрд рублей дивидендов из расчета 1,6 коп. на обыкновенную акцию - это на 8% больше, чем за 2017 год. В 2019 году совет директоров ФСК ЕЭС рекомендовал акционерам компании утвердить выплату промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2019 года в размере 0,88 коп. на акцию, что всего может составить 11,23 млрд рублей. В прошедшем году ФСК ЕЭС промежуточные дивиденды не платила.

Внеочередное собрание акционеров ФСК ЕЭС, на котором акционеры рассмотрят вопрос о выплате промежуточных дивидендов в 2019 году, состоится 30 декабря.

О компании

ФСК ЕЭС - одна из крупнейших в мире публичных электросетевых компаний, является оператором Единой национальной электрической сети России. Основным акционером ФСК с долей 80,13% является компания "Россети".