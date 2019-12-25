{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суммарные дивиденды ФСК ЕЭС за 2019 год будут на уровне не ниже выплат за 2018 год

По итогам 2018 года ФСК выплатила 20,45 млрд рублей дивидендов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Суммарные дивидендные выплаты ФСК ЕЭС за 2019 год. будут на уровне не менее дивидендов за 2018 год. Об этом сообщил глава компании Андрей Муров на встрече менеджмента компании с инвесторами и аналитиками.

"Суммарный объем выплат за 2019 год прогнозируется не менее уровня выплат за 2018 год", - сказал он.

По итогам 2018 года ФСК выплатила 20,45 млрд рублей дивидендов из расчета 1,6 коп. на обыкновенную акцию - это на 8% больше, чем за 2017 год. В 2019 году совет директоров ФСК ЕЭС рекомендовал акционерам компании утвердить выплату промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2019 года в размере 0,88 коп. на акцию, что всего может составить 11,23 млрд рублей. В прошедшем году ФСК ЕЭС промежуточные дивиденды не платила.

Внеочередное собрание акционеров ФСК ЕЭС, на котором акционеры рассмотрят вопрос о выплате промежуточных дивидендов в 2019 году, состоится 30 декабря.

О компании

ФСК ЕЭС - одна из крупнейших в мире публичных электросетевых компаний, является оператором Единой национальной электрической сети России. Основным акционером ФСК с долей 80,13% является компания "Россети".

Реклама на ТАСС
Новак сообщил, что вопрос цены на газ для Белоруссии еще обсуждается
Министр энергетики уточнил, что финального решения пока нет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС