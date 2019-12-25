Санкт-Петербургская валютная биржа стала торговой площадкой для подсанкционных компаний

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ) стала торговой площадкой для компаний из санкционного списка Минфина США, сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в ходе заседания Межрегионального банковского совета при Совете Федерации. На СПВБ уже зарегистрирована эмиссия биржевых облигаций крымского Российского национального коммерческого банка (РНКБ), добавил он.

"Вчера на Санкт-Петербургской валютной бирже была зарегистрирована эмиссия биржевых облигаций банка РНКБ, размещение - в первом квартале. Таким образом, Санкт-Петербургская валютная биржа - это будет та биржа, которая будет такого рода облигации обслуживать", - сказал он.

В октябре 2018 года стало известно о решении Московской биржи не проводить новые размещения бумаг компаний, попавших в санкционный список Минфина США. Как говорил тогда первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов, это создает дополнительные сложности для таких эмитентов, которые сталкиваются не только "с робостью инвесторов" из-за санкций, но и с нежеланием торговой площадки брать на себя риски.

На фоне сообщений о том, что биржевой площадкой для подпавших под санкции компаний должна стать СПВБ, из капитала биржи вышли Сбербанк, ВТБ, ЦБ, Национальный расчетный депозитарий, а также Альфа-банк и банк "Санкт-Петербург".