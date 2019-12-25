Пассажирам с верхних полок пояснили правила поведения в поездах дальнего следования

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Правила перевозки пассажиров в поездах дальнего следования не менялись: пассажир, купивший билет на верхнюю полку, может сидеть на нижней только с согласия пассажира с нижней полки. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК).

Ранее ряд СМИ сообщил, что в новых электронных билетах РЖД для пассажиров верхних полок будет отдельное уведомление о том, что они могут сидеть на нижней полке.

"Правила перевозок не менялись", - сказали в пресс-службе ФПК, отвечая на вопрос, действительно ли теперь пассажирам с верхних полок можно сидеть на нижних, без разрешения пассажира с нижней.

Собеседник агентства пояснил, что каждый человек, отправляясь в длительную поездку, имеет право на отдых и сервис, который предоставляется ему в соответствии с классом обслуживания, указанном в билете. Согласно действующим правилам перевозок, утвержденным Министерством транспорта РФ, пассажир, приобретая проездной документ, вступает с перевозчиком в договорные отношения и соглашается во время поездки занимать определенное место, указанное в билете. Следовательно, пассажир верхней полки может воспользоваться нижней полкой с согласия пассажира, оплатившего проезд на ней.

"Чтобы проезд в поездах дальнего следования был комфортным для всех проезжающих, "Федеральная пассажирская компания" просит пассажиров быть внимательнее и добрее друг к другу. Относитесь к соседям по купе с пониманием и уважением, которое, в свою очередь, вы бы хотели получить и в свой адрес", - отметили в компании.

Ранее в ФПК поясняли, что в ряде случаев, когда пассажир не может оставаться на верхней полке (например, кормление ребенка или самостоятельный прием пищи), он может попросить проводника или начальника поезда временно разместить его на свободных нижних полках, которые имеются в вагоне. Однако их также придется освободить в момент посадки пассажиров с билетами на данные места, подчеркивали в ФПК.