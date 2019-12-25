Путин на встрече с бизнесом обсудит вопросы инвестиционного климата в стране

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудит в среду на встрече с предпринимателями экономический и инвестиционный климат в стране. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент [на таких встречах] дает оценку и деловому климату, и инвестиционному климату, дает свою оценку перспектив, как правило", - отметил он. "А дальше он уже слушает то, что говорят представители делового сообщества: их оценку, их пожелания, - добавил Песков. - Собственно, для такого обмена [мнениями] подобные встречи и происходят".

Путин в среду примет в Кремле представителей российских деловых кругов. На встречу приглашены более 60 бизнесменов, руководителей частных и государственных компаний, банков, общественных организаций и объединений предпринимателей.