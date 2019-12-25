{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суда Seahorse и Rockpiper проведут подводно-технические работы на "Северном потоке - 2"

Они осуществят транспортировку гравия и подводную каменную засыпку

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Суда специального назначения Seahorse и Rockpiper проведут подводно-технические работы по отсыпке подводного участка трубопровода, необходимые для реализации проекта "Северный поток - 2", следует из распоряжения правительства РФ о контроле иностранных судов в Балтийском море.

На эту тему
Кому мешает газопровод "Северный поток — 2"

Контроль над судами будет осуществляться в период до 31 декабря 2020 года.

Суда Seahorse (ходит под флагом Нидерландов) и Rockpiper (ходит под флагом Кипра) осуществят транспортировку гравия и подводную каменную засыпку.

По данным сервиса Marinetraffic, судно Seahorse в настоящее время находится недалеко от порта Роттердама, Rockpiper - в Финском заливе.

Теги
КипрНидерландыРоссия
Реклама на ТАСС
Власти Хайнаня сократили время и издержки по коммерческим судебным делам иностранцев
Новая система начала действовать с сентября после соответствующего распоряжения Верховного народного суда
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС