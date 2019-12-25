Суда Seahorse и Rockpiper проведут подводно-технические работы на "Северном потоке - 2"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Суда специального назначения Seahorse и Rockpiper проведут подводно-технические работы по отсыпке подводного участка трубопровода, необходимые для реализации проекта "Северный поток - 2", следует из распоряжения правительства РФ о контроле иностранных судов в Балтийском море.

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Контроль над судами будет осуществляться в период до 31 декабря 2020 года.

Суда Seahorse (ходит под флагом Нидерландов) и Rockpiper (ходит под флагом Кипра) осуществят транспортировку гравия и подводную каменную засыпку.

По данным сервиса Marinetraffic, судно Seahorse в настоящее время находится недалеко от порта Роттердама, Rockpiper - в Финском заливе.