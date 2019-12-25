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Российский телекомрынок в 2019 году вырос до 1,73 трлн рублей

Согласно оценкам аналитиков, темпы роста в уходящем году ниже, чем в прошлые два года

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Объем российского рынка телекоммуникаций в 2019 году вырос на 2,1%, по сравнению с предыдущим годом, и составил 1,73 трлн руб. Такие темпы роста ниже показателей предыдущих двух лет, говорится в исследовании аналитического агентства "ТМТ Консалтинг".

Согласно отчету, в предыдущие два года российский рынок телекоммуникаций рос темпами 3,3% (в 2018 году) и 2,7% (в 2017 году). Снижение динамики эксперты связывают в первую очередь с замедлением роста на рынке мобильной связи. Формируя 57% всей телекоммуникационной выручки, именно этот рынок определяет динамику отрасли. Другими негативными факторами стали замедление быстрорастущего рынка платного ТВ, стабильно высокие темпы падения доходов на рынках фиксированной телефонной связи и межоператорских услуг.

Сегмент мобильной связи, отмечают аналитики, в 2019 году вырос на 4,9%, абонентская база увеличилась на 1,7% и составила 260 млн. По оценке экспертов, на рынке мобильной связи усилия операторов по повышению доходности с абонента частично нивелировались острой, в том числе ценовой, конкуренцией, а также введением операторами безлимитных тарифов. Среднерыночный ARPU (средняя выручка на одного пользователя) в 2019 году вырос на 2,6%, до 321 руб. Причем на III квартал данный показатель у "Билайна" и МТС оценивается экспертами в 353 руб., у "Мегафона" - 308 руб.

Что касается фиксированной телефонной связи, то в 2019 году от этих услуг отказались 2,2 млн абонентов, таким образом, проникновение этой услуги снизилось на 3 п. п. - до 30%, а доходы операторов в этом сегменте упали на 8,9%.

В целом, по мнению экспертов, несмотря на активное развитие инновационных сервисов, основным источником доходов для российских телекоммуникационных компаний остаются традиционные телекомуслуги, в связи с чем ожидается, что в 2020 году усилия операторов будут во многом сосредоточены, помимо освоения IT, медиа и других смежных рынков, на увеличении доходов от основных услуг. Сама же динамика рынка будет определяться в первую очередь ценовой политикой операторов, говорится в отчете.

"Практика последних лет демонстрирует способность операторов увеличивать средний чек по рынку на 3-8% в зависимости от услуги. Не исключены попытки увеличить средний чек и на большие значения, что затруднительно осуществить в условиях высокой конкуренции и контроля со стороны государства. Тем не менее в 2020 году и в последующий период можно ожидать сохранения устойчивого роста российского телеком рынка", - резюмировали в "ТМТ Консалтинге".

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РоссияТелекоммуникации
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