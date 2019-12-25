{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Приамурье запустили первое в стране производство соевого изолята

Продукцию собираются экспортировать в страны Азиатско-Тихоокеанского региона

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Производство соевого изолята началось в Амурской области в цеху маслоэкстракционного завода "Амурский" в территории опережающего развития "Белогорск".

"24 декабря на маслоэкстракционном заводе амурский на территории опережающего развития "Белогорск" начата опытно-промышленная эксплуатация нового цеха по производству изолята. Это новый продукт не только для нашего предприятия и нашей области, но и в целом в России подобных производств пока не существует. Эта продукция является верхним пределом переработки сои", - сказал генеральный директор ООО "Амурагроцентр" Александр Сарапкин. Он уточнил, что подобное производство позволит предприятию быть более конкурентоспособным, новая продукция - импортозамещающая, а кроме того, в качестве главного направления ее реализации завод видит экспорт в страны АТР.

В 2015 году предприятие ООО "Амурагроцентр" - резидент ТОР "Белогорск" - на базе Белогорского заготовительного участка начало строить по инвестиционному проекту завод по глубокой переработке сои. Первая очередь завода введена в эксплуатацию в 2017 году, сейчас она работает в штатном режиме, производит соевое масло, пищевой и кормовой шрот, лецитин. В 2017 году началось строительство второй очереди завода, основным объектом которого является цех изолята мощностью 10 тыс. тонн в год.

Он пояснил, что изолят - сухое вещество, в котором 92% - это чистый белок, такое высокое его содержание удается получить посредством технологических операций. Соевый изолят используется в качестве добавки в мясной, кондитерской и даже молочной промышленности, продукт заменяет животные белки и влияет на улучшение качества продукции. По словам руководителя, первые полученные данные за 24 часа работы нового цеха позволяют говорить только о том, что содержание белка соответствует планам, а микробиологию определят чуть позже. Чтобы говорить о результатах, нужно как минимум 72 часа, и, если продукция пройдет лабораторную оценку качества, начнется ее реализация.

Как отметил заместитель директора "Амурагроцентра" по развитию Василий Галицин, в общей сложности в цех поставлено порядка 500 тонн оборудования, плюс еще около 200 тонн металлоконструкций. Оборудование закуплено в основном в Китае, отдельные единицы - сепараторы - пришли из Европы, итальянские. Общий объем инвестиций составил 2,4 млрд руб., из них 1,76 млрд рублей - средства фонда развития Дальнего Востока, а остальные - собственные средства инвестора.

По словам директора ООО МЭЗ "Амурский" Андрея Морозова, общая мощность переработки завода 240 тыс. т сои в год, на сегодняшний день на предприятии работает 528 человек, большинство из них - жители Белогорска. На объектах, связанных с производством изолята, трудятся уже более 70 человек, и этот цех будет расти. Обучение персонала идет прямо на производстве, потому как взять таких специалистов в стране пока негде. Кроме того, в планах - строительство второго цеха по производству изолята мощностью 10 тыс. тонн в сутки.

Задачи для региона

Агропромышленный комплекс - один из основных в экономике Амурской области. Здесь выращивается около 40% общего объема российской сои, в прошлом году собрали 1055 тыс. тонн сои. Перед регионом стоит задача к 2024 году увеличить производство сои в два раза - до 2,2 млн т.

Экспорт сельхозпродукции из Приамурья в рамках реализации проекта "Развитие экспорта АПК" к 2024 году должен увеличиться в 2,6 раза. Бобовые и продукты их переработки - одна из основных статей экспорта области. Так, экспорт соевого масла вырос с 9,3 тыс. тонн в 2015 году до 38,8 тыс. тонн в 2018 году, а к 2024 году должен составить 55 тыс. тонн.

Теги
РоссияАмурская область
Реклама на ТАСС
Власти Хайнаня сократили время и издержки по коммерческим судебным делам иностранцев
Новая система начала действовать с сентября после соответствующего распоряжения Верховного народного суда
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС