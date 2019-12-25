В Приамурье запустили первое в стране производство соевого изолята

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 декабря. /ТАСС/. Производство соевого изолята началось в Амурской области в цеху маслоэкстракционного завода "Амурский" в территории опережающего развития "Белогорск".

"24 декабря на маслоэкстракционном заводе амурский на территории опережающего развития "Белогорск" начата опытно-промышленная эксплуатация нового цеха по производству изолята. Это новый продукт не только для нашего предприятия и нашей области, но и в целом в России подобных производств пока не существует. Эта продукция является верхним пределом переработки сои", - сказал генеральный директор ООО "Амурагроцентр" Александр Сарапкин. Он уточнил, что подобное производство позволит предприятию быть более конкурентоспособным, новая продукция - импортозамещающая, а кроме того, в качестве главного направления ее реализации завод видит экспорт в страны АТР.

В 2015 году предприятие ООО "Амурагроцентр" - резидент ТОР "Белогорск" - на базе Белогорского заготовительного участка начало строить по инвестиционному проекту завод по глубокой переработке сои. Первая очередь завода введена в эксплуатацию в 2017 году, сейчас она работает в штатном режиме, производит соевое масло, пищевой и кормовой шрот, лецитин. В 2017 году началось строительство второй очереди завода, основным объектом которого является цех изолята мощностью 10 тыс. тонн в год.

Он пояснил, что изолят - сухое вещество, в котором 92% - это чистый белок, такое высокое его содержание удается получить посредством технологических операций. Соевый изолят используется в качестве добавки в мясной, кондитерской и даже молочной промышленности, продукт заменяет животные белки и влияет на улучшение качества продукции. По словам руководителя, первые полученные данные за 24 часа работы нового цеха позволяют говорить только о том, что содержание белка соответствует планам, а микробиологию определят чуть позже. Чтобы говорить о результатах, нужно как минимум 72 часа, и, если продукция пройдет лабораторную оценку качества, начнется ее реализация.

Как отметил заместитель директора "Амурагроцентра" по развитию Василий Галицин, в общей сложности в цех поставлено порядка 500 тонн оборудования, плюс еще около 200 тонн металлоконструкций. Оборудование закуплено в основном в Китае, отдельные единицы - сепараторы - пришли из Европы, итальянские. Общий объем инвестиций составил 2,4 млрд руб., из них 1,76 млрд рублей - средства фонда развития Дальнего Востока, а остальные - собственные средства инвестора.

По словам директора ООО МЭЗ "Амурский" Андрея Морозова, общая мощность переработки завода 240 тыс. т сои в год, на сегодняшний день на предприятии работает 528 человек, большинство из них - жители Белогорска. На объектах, связанных с производством изолята, трудятся уже более 70 человек, и этот цех будет расти. Обучение персонала идет прямо на производстве, потому как взять таких специалистов в стране пока негде. Кроме того, в планах - строительство второго цеха по производству изолята мощностью 10 тыс. тонн в сутки.

Задачи для региона

Агропромышленный комплекс - один из основных в экономике Амурской области. Здесь выращивается около 40% общего объема российской сои, в прошлом году собрали 1055 тыс. тонн сои. Перед регионом стоит задача к 2024 году увеличить производство сои в два раза - до 2,2 млн т.

Экспорт сельхозпродукции из Приамурья в рамках реализации проекта "Развитие экспорта АПК" к 2024 году должен увеличиться в 2,6 раза. Бобовые и продукты их переработки - одна из основных статей экспорта области. Так, экспорт соевого масла вырос с 9,3 тыс. тонн в 2015 году до 38,8 тыс. тонн в 2018 году, а к 2024 году должен составить 55 тыс. тонн.