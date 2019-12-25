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Четвертый МС-21 присоединился к программе летных испытаний

Продолжительность полета составила 1 час 40 минут
Самолет МС-21 Пресс-служба Корпорации "Иркут"
Описание
Самолет МС-21
© Пресс-служба Корпорации "Иркут"

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Четвертый летный экземпляр отечественного авиалайнера МС-21 совершил первый полет. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении Минпромторга России.

Продолжительность полета составила 1 час 40 минут, он проходил на высоте порядка 3 тыс. м со скоростью около 500 км в час. Лайнер пилотировали летчики-испытатели, Герои России Роман Таскаев и Олег Мутовин. Отмечается, что полет прошел в штатном режиме.

Как подчеркивается в сообщении, при постройке самолета были учтены результаты испытаний первых опытных МС-21.

"МС-21 должен стать флагманским продуктом российского гражданского авиастроения: в ближайшие два десятилетия авиакомпаниям России потребуется от 800 до 1000 самолетов в этом сегменте, в мире - порядка 30 тыс. новых самолетов такого типа. При этом по своим летно-техническим характеристикам и экономичности МС-21 превосходит все существующие аналоги, что подтверждается результатами испытаний", - заявил председатель совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Анатолий Сердюков, чьи слова приводятся в сообщении Минпромторга.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров напомнил, что натурный образец МС-21 впервые был представлен на авиасалоне МАКС-2019.

Сейчас новый лайнер в варианте МС-21-300 находится на стадии сертификационных испытаний, его сертификация в России намечена на 2020 год, а начало поставок - во второй половине 2021-го. Сертифицировать самолет планируется также для европейского рынка. Вариант МС-21-300 сможет перевозить от 163 до 211 пассажиров.

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Россия
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