МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Россиянам в следующем году будет "гораздо сложнее сберегать" накопления из-за низкой инфляции и как следствие низких ставок по вкладам. Так, доходность по рублевым вкладам в 2020 году может опуститься ниже 5%, считает глава банка "ФК Открытие" Михаил Задорнов.

"Мы сейчас имеем инфляцию 3%. Видимо, к концу первого квартала следующего года - 2,5%. Не может же быть ставка по депозиту намного выше реальной стоимости денег и реальной инфляции. Да, это будет вскорости 5%, может быть даже ниже 5% доход в рублях. Конечно, будет гораздо сложнее сберегать. Это будет проблема. <...> Уже не будет таких темпов их (накоплений - прим. ТАСС) прироста", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

В связи с этим клиенты с достаточным объемом денег уже сейчас идут на фондовый рынок, где приобретают рублевые облигации. Интерес людей с накоплениями в районе 1-2 млн руб. будет смещаться от простых банковских вкладов в сторону инвестиционных продуктов, отметил глава банка. Задорнов также добавил, что в этом году российский фондовый рынок вырос более чем на 40%.

Говоря о валютных вкладах, Задорнов отметил, что сейчас ставки по вкладам в евро имеют практически нулевую доходность. Но поскольку банк вынужден потом размещать эти средства в западных банках на депозитах с отрицательной доходностью, то Задорнов не исключает в дальнейшем введения отрицательных ставок по вкладам в евро в банке "ФК Открытие".