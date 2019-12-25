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"РЖД Логистика" организовала первую отправку отечественной сои в Китай ж/д транспортом

Планируемое время доставки составит порядка семи суток

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. АО "РЖД Логистика" (дочерняя компания ОАО "РЖД"), в рамках специализированного сервиса "Агроэкспресс", организовало первую отправку отечественной сои из европейской части России в Китай по железной дороге, следует из сообщения компании.

Клиентом перевозки выступил крупнейший продовольственный холдинг КНР COFCO Group, уточняется в сообщении.

Партия пищевых соевых бобов весом 250 т (произведенная ГК "Русагро"), погруженная в десять 20-футовых контейнеров, отправилась со станции Анисовка (Саратовская область) и до пункта назначения - китайской станции Алашанькоу (Синьцзян-Уйгурский автономный район) - проследует через территорию Казахстана. Планируется, что общее время доставки составит около семи суток.

Организацией перевозки занимался саратовский филиал "РЖД Логистики", который обеспечил клиенту комплекс транспортно-логистических услуг, включающий обслуживание на "первой миле", разработку технологии погрузки, терминальную обработку, предоставление платформ и контейнеров, а также оплату железнодорожного тарифа по территории России и Казахстана.

"Агроэкспресс" - специализированный сервис АО "РЖД Логистика" и АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) по доставке отечественных продуктов питания в Китай с помощью ускоренных контейнерных поездов, который позволяет сократить сроки доставки российских продовольственных грузов, а также снизить транспортные расходы отечественных экспортеров благодаря выстроенной экспортно-импортной логистике. Сервис реализуется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт", утвержденного решением президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года.

АО "РЖД Логистика" создано 19 ноября 2010 года в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга "РЖД". Компания представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом. В 2018 году компания обработала 63,2 млн т грузов.

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