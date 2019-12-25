АТОР не видит риска срывов рейсов российских авиакомпаний в новогодние праздники

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Ассоциация туроператоров России не прогнозирует перебоев в программах перевозок российских авиакомпаний в период новогодних праздников, заявила журналистам исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

"Пока на данный момент мы не видим ни одного тревожного звоночка, который мог бы сказать о срыве полетных программ на новогодние каникулы", - сказала она, комментируя информацию о возможном срыве рейсов российских авиакомпаний во время новогодних праздников.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) 23 декабря сообщила о возможности массовых срывов программ перевозок в период новогодних праздников. По данным ассоциации, до 30 новых самолетов различных авиакомпаний могут не принять участие в программе из-за сложностей в их регистрации.

В пресс-службах авиаперевозчиков "Ямал" и Utair ТАСС сообщили, что рейсы будут выполняться в новогодние праздники по плану и перебои не затронут компании.