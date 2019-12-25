ЦБ определился с разделением полномочий зампреда Поздышева в связи с его уходом

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Кураторство тем зампреда Банка России Василия Поздышева, который уходит со своего поста в конце года, разделят первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин и первый зампред Ксения Юдаева. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"Деятельность департамента финансового оздоровления, департамента банковского регулирования будет курировать первый заместитель председателя Банка России Тулин Дмитрий Владиславович. Деятельность службы анализа рисков будет курировать первый заместитель председателя Банка России Юдаева Ксения Валентиновна", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе также уточнили, что Поздышев покидает свой пост с 31 декабря 2019 года.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила журналистам об уходе Поздышева из ЦБ 20 декабря. Она отмечала, что на место Поздышева пока "никого не ищут". По ее словам, Поздышев переходит работать в управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) в качестве председателя совета директоров.

Поздышев работает в ЦБ с 2012 года, занимал пост директора департамента банковского регулирования ЦБ, с 2014 года назначен зампредом регулятора. Также работал в Groupe Paribas и курировал блок "Финансы и риски" Московского банка Сбербанка. В ЦБ Поздышев курировал, в том числе работу УК ФКБС, взаимодействие с Агентством по страхованию вкладов (АСВ), банковское регулирование и банковский надзор, занимался консолидацией банковского сектора.