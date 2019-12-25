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Путин назвал главной целью улучшение уровня жизни

Президент также назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал сделать все для улучшения структуры и качества экономики, чтобы повысить уровень жизни граждан.

"Очевидно, что тех темпов роста, которые мы достигли, нам недостаточно, - сказал он на встрече с правительством по итогам года. - Нужно сделать все для того, чтобы увеличить темпы роста экономики, улучшить ее структуру и качество".

Президент напомнил, что именно этому посвящены национальные проекты и национальные цели развития. "Вместе будем работать над тем, чтобы двигаться дальше по достижению этих целей, - добавил он. - Разумеется, это само по себе не является самоцелью. Самоцелью является улучшение жизни граждан".

По мнению президента, остаются вопросы, связанные с реальными доходами населения.

При этом Путин отметил, что за прошедший год есть и осязаемые успехи в отношении повышения качества жизни россиян. Связаны они, по его словам, в частности, с развитием транспортной инфраструктуры.

"Крупные инфраструктурные проекты у нас реализуются, это, действительно, очень хорошая база для развития определенных ключевых отраслей экономики, а за ним, я уверен, должны последовать и главные результаты, связанные с уровнем жизни наших граждан", - заявил президент.

Путин также назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан.

"В последний квартал уходящего года, даже начиная с третьего, мы видим определенные темпы роста доходов населения и реальных заработных плат. Нужно, чтобы эта тенденция была сохранена и, наоборот, усилена", - сказал он.

"Вот это задача номер один", - подчеркнул российский лидер.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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