В Mastercard заявили, что сбой в работе платежных систем в Европе не затронул Россию

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Сбой в работе платежных систем, наблюдавшийся 24 декабря в ряде европейских стран, не повлиял на работу международной платежной системы Mastercard в России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе платежной системы.

"Мы проверили ситуацию. Никаких сбоев не было. Сеть Mastercard, а также все сервисы и продукты платежной системы работают в штатном режиме", - сказали в Mastercard.

24 декабря вечером на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, появилась информация о сбоях в функционировании Visa и Mastercard в США и Европе, в особенности в Германии и Великобритании. Представительство международной платежной системы Visa в России позже опровергло сообщения о проблемах в ее работе.