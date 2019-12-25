Бизнесмены могут обсудить на встрече с Путиным инвесткодекс и нацпроекты

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Представители бизнеса в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным могут обсудить исполнение национальных проектов и поправки к новому инвестиционному кодексу, проект которого Госдума одобрила в первом чтении 10 декабря. Такое мнение высказал ТАСС президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.

"Президент [России] по традиции перед новым годом встречается с капитанами бизнеса. Обсуждение международных изменений, которые влияют на ведение крупного бизнеса в России, поскольку крупный бизнес - это, прежде всего, международная кооперация. Я думаю, что президент будет обсуждать и ход национальных проектов, тем более за несколько часов перед этим пройдет президиум по национальным проектам. Я думаю, что так или иначе будет обсуждаться тема инвестиционного кодекса, будет так или иначе обсуждаться тема международной регуляторики. Там есть и тревожные новости - пакет антироссийских санкций", - сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Путин обсудит в среду на встрече с предпринимателями экономический и инвестиционный климат в стране.

Путин в среду примет в Кремле представителей российских деловых кругов. На встречу приглашены более 60 бизнесменов, руководителей частных и государственных компаний, банков, общественных организаций и объединений предпринимателей.