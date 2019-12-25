{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бизнесмены могут обсудить на встрече с Путиным инвесткодекс и нацпроекты

Президент организации "Опора России" Александр Калинин уточнил, что также на встрече с Путиным предприниматели затронут тему антироссийских санкций

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Представители бизнеса в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным могут обсудить исполнение национальных проектов и поправки к новому инвестиционному кодексу, проект которого Госдума одобрила в первом чтении 10 декабря. Такое мнение высказал ТАСС президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.

"Президент [России] по традиции перед новым годом встречается с капитанами бизнеса. Обсуждение международных изменений, которые влияют на ведение крупного бизнеса в России, поскольку крупный бизнес - это, прежде всего, международная кооперация. Я думаю, что президент будет обсуждать и ход национальных проектов, тем более за несколько часов перед этим пройдет президиум по национальным проектам. Я думаю, что так или иначе будет обсуждаться тема инвестиционного кодекса, будет так или иначе обсуждаться тема международной регуляторики. Там есть и тревожные новости - пакет антироссийских санкций", - сказал он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что Путин обсудит в среду на встрече с предпринимателями экономический и инвестиционный климат в стране.

Путин в среду примет в Кремле представителей российских деловых кругов. На встречу приглашены более 60 бизнесменов, руководителей частных и государственных компаний, банков, общественных организаций и объединений предпринимателей.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Молния
Путин потребовал сделать меры стимулирования экспорта более эффективными
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС