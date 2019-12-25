Саммиты БРИКС и ШОС пройдут 21-23 июля 2020 года

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Встречи лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) состоятся 21-23 июля 2020 года в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду фондом "Росконгресс".

"21-23 июля 2020 года в Санкт-Петербурге в рамках председательства РФ в Шанхайской организации сотрудничества в 2019-2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году состоятся саммит БРИКС и заседание Совета глав государств - членов ШОС", - отметили в "Росконгрессе".

В фонде напомнили, что Санкт-Петербург определен местом проведения встреч лидеров ШОС и БРИКС в соответствии с указом президента РФ от 15 августа.