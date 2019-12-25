{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Саммиты БРИКС и ШОС пройдут 21-23 июля 2020 года

Они пройдут в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Встречи лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) состоятся 21-23 июля 2020 года в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду фондом "Росконгресс".

"21-23 июля 2020 года в Санкт-Петербурге в рамках председательства РФ в Шанхайской организации сотрудничества в 2019-2020 годах и в объединении БРИКС в 2020 году состоятся саммит БРИКС и заседание Совета глав государств - членов ШОС", - отметили в "Росконгрессе".

В фонде напомнили, что Санкт-Петербург определен местом проведения встреч лидеров ШОС и БРИКС в соответствии с указом президента РФ от 15 августа.

Реклама на ТАСС
Молния
Путин потребовал сделать меры стимулирования экспорта более эффективными
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС