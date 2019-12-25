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Путин обсудит с Госсоветом 26 декабря эффективность АПК и развитие села

С докладами на заседании выступят министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и губернатор Алтайского края Виктор Томенко

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 26 декабря обсудит на заседании Государственного совета вопросы эффективного сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"На заседании будет рассмотрена роль регионов в реализации Стратегии устойчивого развития сельских территорий в 2015-2019 годах, а также этапы реализации государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", - говорится в сообщении. - Отдельное внимание будет уделено итогам развития агропромышленного комплекса и задачам, стоящим перед отраслью". Также участники мероприятия обсудят поддержку малого бизнеса, подготовку кадров для села и обеспечение сельских поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры. С основными докладами выступят министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

В понедельник глава государства в преддверии этого заседания пообщался в Адыгее с самими аграриями, обсудив актуальные для них проблемы.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПатрушев, Дмитрий НиколаевичТоменко, Виктор Петрович
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