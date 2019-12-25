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Новак сообщил, что вопрос цены на газ для Белоруссии еще обсуждается

Министр энергетики уточнил, что финального решения пока нет

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Вопрос цены российского газа для Белоруссии еще обсуждается, окончательного решения пока нет, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Вопрос только в цене, по которой Белоруссия хочет скидку. Но это еще обсуждается", - сказал Новак. "Окончательных решений еще нет".

Сделка ОПЕК+

Новак также добавил, что Россия за первые 24 дня декабря сократила добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 240 тыс. баррелей в сутки без учета газового конденсата

"Без учета конденсата у нас примерно 240 тыс. снижение добычи по нефти пока. Что будет в среднем по месяцу - может как-то плюс - минус скорректироваться, но незначительно. Это данные за 24 дня [декабря]", - сказал он.

В декабре квота России составляет 228 тыс. б/с, таким образом страна перевыполнила условие сделки ОПЕК+ на 5,3%.

Страны ОПЕК+ (24 страны - экспортера нефти, в том числе Россия) согласованно управляют добычей с 2017 года. На встрече в июле они продлили договоренности о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки. Теперь соглашение действует до конца марта 2020 года. На встрече в начале декабря было решено усилить сокращение добычи до марта на 0,5 млн - до 1,7 млн баррелей в сутки. Квота России увеличена с 228 до 300 тыс. баррелей в сутки к уровню октября 2018 года.

Страны ОПЕК+ также приняли решение исключить газовый конденсат из базы расчета квот в рамках сделки сокращения добычи нефти, что избавит Россию от учета его растущего производства.

Теги
Новак, Александр ВалентиновичБелоруссияРоссия
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