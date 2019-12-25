Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Правительство России одобрило план приватизации на 2020-2022 годы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе кабмина РФ.

"Одобрен", - сказали в пресс-службе, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в среду вице-премьер РФ Максим Акимов сообщил, что аэропорт Шереметьево вошел в итоговый вариант программы приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы, "Аэрофлот" и РЖД в этот план не включены. По словам министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, в программу также не должна войти "Объединенная зерновая компания" (ОЗК).

Ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что "Газпром" и "Роснефть" не рассматривались для включения в план приватизации, так как менять долю госучастия не планируется.

В середине декабря Силуанов провел совещание с профильными министерствами по плану приватизации, на котором министерства договорились о включении в программу дополнительных активов. Силуанов заявлял, что нужна более амбициозная программа. При этом целью является не наполнение бюджета, а снижение доли государства в экономике для повышения эффективности управления компаниями.