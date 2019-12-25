ЦБ заявил, что россияне стали более положительно оценивать работу финансовых организаций

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Доля взрослого населения, положительно оценивающего работу финансовых организаций, c мая 2018 года по май 2019 года выросла до 52,9% с 51,1%, говорится в "Обзоре состояния финансовой доступности", подготовленном ЦБ РФ.

Исследование проводилось в мае-июне 2019 года в 150 населенных пунктах в 42 регионах. В нем участвовали 1,8 тыс. человек.

Более всего отмечался рост удовлетворенности работой ломбардов (на 31 п.п. по сравнению с 2017 годом), субъектов страхового дела (на 21,5 п.п.), микрофинансовых организаций (на 17,5 п.п.), кредитных потребительских кооперативов (на 16,1 п.п.), сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (на 15 п.п.), кредитных организаций (на 3,7 п.п.).

Снижение зафиксировано только в отношении НПФ (на 2,8 п.п.) и брокеров (на 1,1 п.п.).

Что касается влияния потребления финансовых услуг на качество жизни, то отмечалось следующее: доля тех, кто считал, что в результате использования финуслуг качество жизни улучшилось, снизилась до 61% с 65,5%; доля тех, кто отрицательно оценил влияние финуслуг на качество жизни, снизилась до 6,8% с 10,3%; доля населения, которая считает, что качество жизни не изменилось, выросла до 23,6% с 15,6%.