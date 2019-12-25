Путин потребовал сделать меры стимулирования экспорта более эффективными

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Меры стимулирования экспорта надо сделать более эффективными, план роста экспорта промышленной продукции не выполнен почти на $8 млрд. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Еще одно направление, где нужно существенно нарастить усилия - это поддержка экспорта. План по экспорту промышленной продукции в этом году не выполнен почти на $8 млрд", - сказал Путин.

По его словам, здесь сыграли свою роль ценовые факторы, конъюнктура рынка, а также многие другие объективные показатели. "Это - правда, есть у меня расклад, который дают эксперты - и правительственные эксперты, и независимые эксперты. В значительной степени это (произошло) по объективным обстоятельствам. Но все же это означает, что меры стимулирования экспорта должны быть более эффективными, основательными и просчитанными", - сказал он.