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BMW отзывает в России более 19 тыс. авто из-за проблем с креплением детских сидений

Речь идет о BMW X6 (серия F16) и BMW X6M (серия F86), реализованных с сентября 2017 года по настоящее время

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель BMW в России - ООО "БМВ Русланд Трейдинг" - отзывает 19 087 автомобилей марки BMW X6 (серия F16) и BMW X6M (серия F86). Речь идет о транспортных средствах, реализованных с сентября 2017 года по настоящее время, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причиной отзыва транспортных средств является то, что использование детских сидений с креплениями ISOFIX и дополнительными подпорками на днище автомобиля может привести к разрушению от усталости удерживающих скоб ISOFIX. При сломанной удерживающей скобе крепление детского сиденья ISOFIX более невозможно", - отмечается в сообщении.

На автомобилях, попадающих под отзыв, будет выполнено приваривание промежуточной вставки к удерживающей скобе ISOFIX. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

В конце октября "БМВ Русланд Трейдинг" уже отзывал 4144 автомобилей марки BMW 3 серии (E46) и 5 серии (E39). Тогда причиной отзыва стали неисправности в функционировании газогенератора подушки безопасности фирмы Takata.

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