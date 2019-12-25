BMW отзывает в России более 19 тыс. авто из-за проблем с креплением детских сидений

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель BMW в России - ООО "БМВ Русланд Трейдинг" - отзывает 19 087 автомобилей марки BMW X6 (серия F16) и BMW X6M (серия F86). Речь идет о транспортных средствах, реализованных с сентября 2017 года по настоящее время, говорится в сообщении Росстандарта.

"Причиной отзыва транспортных средств является то, что использование детских сидений с креплениями ISOFIX и дополнительными подпорками на днище автомобиля может привести к разрушению от усталости удерживающих скоб ISOFIX. При сломанной удерживающей скобе крепление детского сиденья ISOFIX более невозможно", - отмечается в сообщении.

На автомобилях, попадающих под отзыв, будет выполнено приваривание промежуточной вставки к удерживающей скобе ISOFIX. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

В конце октября "БМВ Русланд Трейдинг" уже отзывал 4144 автомобилей марки BMW 3 серии (E46) и 5 серии (E39). Тогда причиной отзыва стали неисправности в функционировании газогенератора подушки безопасности фирмы Takata.