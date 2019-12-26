Росрыболовство изучает увеличение инвестквот на добычу биоресурсов на Дальнем Востоке

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Росрыболовство изучает возможность увеличения доли инвестиционных квот на добычу водных объектов биоресурсов на Дальнем Востоке для более масштабного обновления флота. Об этом журналистам сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

"Могу сказать, что в рамках инвестиционных квот мы будем в ближайшее время анализировать и смотреть на возможность выставления новых видов ВБР (водных биологических ресурсов) в других районах, а также возможность увеличения размера инвестиционных квот для Дальневосточного бассейна", - сказал он.

Сейчас посредством механизма инвестквот реализуется 20% биоресурсов в России.

Шестаков отметил, что в Северном бассейне за счет механизма инвестиционных квот, предполагающего строительство судов для добычи водных биоресурсов, удалось обновить 65% флота. "Но при этом надо не забывать, что там уже есть действующий флот, не такой старый, как на Дальнем Востоке", - сказал он.

Что касается Дальнего Востока, то там удалось пока обновить только около 25-30% судов при растущей добыче иваси, скумбрии и сайры, добавил глава Росрыболовства. "Там необходимо продолжать эту модернизацию, потому что 25% модернизации флота, которая ранее по инвестквотам произойдет - ее явно недостаточно. Мы это будем анализировать, мы будем общаться с представителями бизнеса, с ассоциациями с тем, чтобы выработать оптимальное решение", - заключил Шестаков.