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Правительство подготовило директивы госкомпаниям по повышению производительности труда

Этот показатель планируется учитывать в качестве условия предоставления мер господдержки

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ подготовило директивы госкомпаниям по повышению производительности труда. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Совете при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

"В реализацию проекта (национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" - прим. ТАСС) будут вовлечены компании с госучастием. Правительство подготовило директивы таким компаниям по принятию планов повышения производительности труда. Показатель производительности труда мы планируем учитывать в качестве условия предоставления мер государственной поддержки и уверены, что это также позволит нам эффективно сработать по достижению показателей следующего года", - отметил Силуанов.

По его словам, Россия выходит на запланированные темпы экономического развития на 2019 год.

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Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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