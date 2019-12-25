Правительство направит более 480 млн рублей на достройку комплекса зданий "Ясной Поляны"

ТУЛА, 25 декабря. /ТАСС/. Музей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна", расположенная в Тульской области, в 2020 году получит 482,5 млн рублей на завершение строительства фондохранилища, реставрационных мастерских, фестивального центра и центра приема посетителей. Соответствующее постановление правительства РФ опубликовано в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, финансирование строительства нового комплекса зданий в 2014-2018 годах составило 844,1 млн рублей, в 2019 году - 327,3 млн рублей, на 2020 год выделяется 482,5 млн рублей.

По данным пресс-службы музея-заповедника, основное строительство ведется на территории бывшего дома отдыха "Ясная Поляна", рядом с административным корпусом и гостиницей. Напротив въездных ворот в саму усадьбу расположится центр приема и обслуживания посетителей.

Самым крупным объектом станет фестивальный центр с залом-трансформером на 400 мест для театральных представлений и концертов, конференц-залом и площадями для временных выставок. В новое фондохранилище перевезут экспонаты из запасников и архивов, которые сейчас находятся в приспособленных помещениях мемориальных зданий музея. Часть фондов, по информации пресс-службы, будет открыта для посетителей. В реставрационных мастерских, где будут восстанавливать экспонаты, планируется размещать выставки изделий народных художественных промыслов и ремесел, проводить мастер-классы для детей.

Общая площадь застройки превысит 12,4 тыс. кв. м, срок ввода зданий в эксплуатацию - 2021 год.

Ясная Поляна - усадьба в Щекинском районе Тульской области, где 9 сентября 1828 года родился писатель Лев Толстой. Здесь им были написаны "Война и мир", "Анна Каренина" и другие произведения, на территории усадьбы находится могила писателя. Леса, парки, сады в усадьбе Л. Н. Толстого вместе с другими мемориальными объектами перешли под охрану государства в 1921 году, когда было подписано постановление ВЦИК, согласно которому Ясную Поляну объявили национальной собственностью РСФСР. В 1986 году яснополянский музей получил статус Государственного мемориального и природного заповедника, в 1993 году - статус объекта культуры особо важного значения.