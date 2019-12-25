Силуанов: значения трех главных показателей по нацпроекту МСП за 2019 год будут выполнены

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Значения трех ключевых показателей по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", запланированные на 2019 год, будут выполнены. Об этом сообщил в среду первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством президента РФ.

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"Значения всех трех ключевых показателей в текущем году будут достигнуты. Доля МСП в ВВП составит 22,9%, что соответствует плановым значениям. Доля экспортной продукции, производимой субъектами МСП, в общем объеме несырьевого экспорта составит 9,8% при плане в 8,8%. Численность занятых в сфере МСП составит, как и запланировано, не менее 19,6 млн человек", - сказал он.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов МСП, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.