Минэнерго РФ рассматривает три варианта энергоснабжения Баимского ГОКа на Чукотке

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ рассматривает несколько вариантов энергоснабжения Баимского горно-обогатительного комбината для одного из самых крупных в мире медно-золотых месторождений на Чукотке, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

В частности, Минэнерго считает возможным поставлять электроэнергию для работы комбината от генерирующих мощностей Чукотского АО, Магаданской области, а также запитать Баимский ГОК от вновь сооружаемых станций.

"В рамках выполняемой работы во всех разрабатываемых вариантах предусматривается обеспечение надежного энергоснабжения как самого Баимского ГОКа, так и потребителей Чаун-Билибинского энергоузла", - сказали в пресс-службе.

В октябре вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минэнерго и "Русгидро" проработать механизмы по энергетическому подключению Баимской рудной зоны, которые позволят развивать ее максимально эффективно при минимальных бюджетных вложениях. Минэнерго РФ должно было представить варианты энергоподключения ГОКа до 25 декабря.

Сейчас генерирующая компания "Русгидро" расширяет мощности Усть-Среднеканской ГЭС в Магаданской области - в марте она приступила к строительству четвертого гидроагрегата, что позволит вывести станцию на проектную мощность в 570 МВт. Увеличение мощности Усть-Среднеканской ГЭС должно создать дополнительные условия для развития горнодобывающей промышленности и повысить инвестиционную привлекательность региона.

На Чукотке на прошлой неделе начала выдавать электроэнергию в сеть региона первая плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов". Она предназначена для энергоснабжения Чукотского автономного округа и снабжения теплом города Певека. В перспективе ПАТЭС заменит мощности технологически устаревшей Билибинской АЭС и угольной Чаунской ТЭЦ.

О проекте

На Восточном экономическом форуме в 2018 году Минвостокразвития РФ, правительство Чукотского автономного округа, казахстанская компания "КАЗ Минералс" (KAZ Minerals Plc) и ООО "ГДК "Баимская" подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта "Освоение месторождений Баимской рудной зоны".

Как ожидают власти региона, запуск Баимского золото-медного месторождения, одного из крупнейших в мире неосвоенных месторождений меди и золота, удвоит валовой региональный продукт Чукотки - с 79,6 млрд рублей в 2019 году до 162,9 млрд рублей в 2020 году. По данным Минвостокразвития, строительство Баимского ГОКа позволит привлечь в регион 360 млрд рублей новых инвестиций, а также создать там более 3,5 тысячи новых рабочих мест.

Ресурсы Баимской площади - 23 млн тонн меди и 2 тыс. тонн золота (64,3 млн унций). Лицензия до 2033 года на "Песчанку" с запасами 7,1 млн тонн меди принадлежит ГДК "Баимская". Ресурсы "Песчанки" по JORC - 9,5 млн тонн меди и 16,5 млн унций золота. Баимский ГОК должен выпускать 148 тыс. тонн меди и 276,5 тыс. унций золота в год, при этом в первые десять лет выпуск должен составить 250 тыс. тонн меди в год и 400 тыс. унций золота.