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Объем госзакупок у МСП превысил плановый показатель

Он составил 3,4 трлн рублей, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Объем государственных закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства составил в 2019 году 3,4 трлн рублей при плановом значении 3 трлн рублей. Об этом сообщил в среду первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством президента РФ.

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"Расширен объем государственных закупок у субъектов МСП. В текущем году этот показатель составил 3,4 трлн рублей при плане 3 трлн [рублей]", - сказал он.

Глава Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) Александр Браверман ранее в декабре сообщал, что этот показатель в 2018 году составил 3,264 трлн рублей. При этом он высказывал ожидания, что в 2024 году объем закупок у малого и среднего бизнеса достигнет 5 трлн рублей.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов МСП, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.

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Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссияМалый и средний бизнес
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