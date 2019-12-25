Силуанов: более 1 млн пользователей бизнес-навигатора МСП должны увеличить доходы

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Минфин РФ ставит задачу, чтобы в 2020 году более чем у одного миллиона пользователей портала "Бизнес-навигатор МСП" выросли доходы. Об этом сообщил в среду первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством президента РФ.

"Продолжалось развитие портала "Бизнес-навигатор МСП", позволяющего оценить востребованность бизнеса и рассчитать примерный срок его окупаемости. Сервисами портала к настоящему времени воспользовались 1,3 млн субъектов МСП, из них более 700 тыс. малых и средних компаний добились увеличения своего дохода и численности сотрудников. Мы на следующий год ставим задачу, чтобы увеличился доход более чем у миллиона таких компаний", - сказал он.

Силуанов также отметил, что в течение года развивались центры "Мой бизнес", в которых предприниматель по принципу "одного окна" может получить весь комплекс услуг для развития своего бизнеса. "В этом году такие центры заработали в 67 регионах, план [был] - 20 регионов", - уточнил он.

Портал "Бизнес-навигатор МСП" был разработан Корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) и работает в России с 9 сентября 2016 года. Он призван упростить процесс открытия нового бизнеса. Это бесплатный информационный ресурс, который позволяет предпринимателям протестировать востребованность бизнеса и рассчитать срок его окупаемости в привязке к конкретному региону, а также в режиме одного окна узнать обо всех видах господдержки МСП и возможностях финансирования.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов МСП, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.