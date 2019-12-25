Силуанов: самозанятые в 2020 году смогут воспользоваться мерами поддержки, доступными МСП

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Самозанятые в 2020 году смогут воспользоваться всеми мерами поддержки, которые доступны для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил в среду первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством президента РФ.

"Будем развивать институт самозанятых. И будут предоставлены все меры поддержки таким гражданам, как и меры, оказываемые малым и средним предпринимателям", - отметил он.

Глава Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) Александр Браверман накануне рассказал, что в 2020 году самозанятым будет доступен ряд механизмов, в том числе возможность использования ресурсов "Бизнес-навигатора", льготное кредитование, имущественная поддержка, возможность поставок крупным компаниям.

Налог на самозанятых действует с января 2019 года в четырех пилотных регионах России: Москва, Подмосковье, Калужская область и Татарстан. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями. Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин 23 декабря сообщил, что в качестве самозанятых уже зарегистрировались более 330 тыс. человек. С 1 января 2020 года введение налога для самозанятых будет распространено еще на 19 регионов.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов МСП, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.