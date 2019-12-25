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Государство в 2020-2022 годах планирует приватизировать "Совкомфлот", ВТБ и НМТП

Также в программу приватизации вошли Махачкалинский морской торговый порт и Кизлярский коньячный завод

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. План приватизации федерального имущества на 2020-2022 годы, одобренный на заседании правительства 25 декабря, предусматривает снижение доли государства в "Совкомфлоте", ВТБ, Новороссийском морском торговом порту (НМТП) и Росспиртпроме, говорится в сообщении Минэкономразвития.

Государство напрямую владеет 20% НМТП (еще 62% принадлежат подконтрольной государству "Транснефти") и 61% банка ВТБ. Крупнейшая российская судоходная компания "Совкомфлот" на 100% принадлежит государству.

Также в программу приватизации вошли Махачкалинский морской торговый порт, "Алмазювелирэкспорт" и Кизлярский коньячный завод.

В ходе разработки плана приватизации также рассматривалась возможность дополнить его другими крупнейшими предприятиями, отмечают в Минэкономразвития. Планируется сформировать план действий по каждой такой компании в зависимости от ее роли в экономике, а также готовности к выходу на публичный рынок. Минэкономразвития совместно с отраслевыми ведомствами подготовит его в течение первого полугодия 2020 года.

Программа приватизации до 2022 года предусматривает продажу находящихся в федеральной собственности акций 207 хозяйственных обществ, 86 федеральных государственных унитарных предприятий, а также 1 168 иных объектов.

В Минэкономразвития подчеркивают, что приватизация рассматривается не как источник дополнительных средств бюджета, а как инструмент для структурных изменений в экономике. У программы три ключевые задачи: повышение конкуренции, привлечение компаниями денег на развитие (в том числе путем допэмиссии) и повышение качества корпоративного управления.

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