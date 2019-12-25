Портфельная компания "Роснано" поставит оптические измерители для высоковольтных устройств

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Портфельная компания "Роснано" АО "Профотек" и АО высоковольтного оборудования "Электроаппарат" будут заниматься совместной разработкой, изготовлением и внедрением на российский рынок высоковольтного электротехнического оборудования с оптическими измерительными трансформаторами тока, сообщили в среду в пресс-службе УК "Роснано".

Электросетевой комплекс России испытывает потребность в цифровых устройствах к которым в частности относятся оптические измерительные трансформаторы тока. Они позволяют с высокой точностью бесконтактно измерять силу тока за счет эффекта Фарадея - вращения плоскости поляризации линейно поляризованного света в магнитном поле. Инновационное коммутационное оборудование с применением волоконно-оптических измерительных трансформаторов позволит удовлетворить спрос сетей.

"Стороны заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с целью производства, тестирования, технической поддержки и сервисного обслуживания высоковольтных комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ) на классы напряжения 110-330 кВ с цифровыми измерительными трансформаторами тока", - говорится в сообщении пресс-службы.

Первым в линейке современных КРУЭ производства АО ВО "Электроаппарат", оснащенных измерительными трансформаторами АО "Профотек", стало оборудование классом напряжения 110 кВ, продемонстрированное в начале декабря на Международном форуме "Электрические сети" (МФЭС-2019). В ноябре блок трансформатора тока КРУЭ 110 кВ со встроенным электронно-оптическим трансформатором тока ТТЭО-Г успешно прошел исследовательские испытания на соответствие метрологических характеристик заявленным создателями.

АО "Профотек" с 2010 года занимается разработкой и производством электронно-оптических трансформаторов тока и напряжения. На сегодняшний день компания "Профотек" является единственным российским производителем, обладающим собственной технологией и полным циклом производства такой продукции. Измерительные оптические трансформаторы производства "Профотек" использованы при строительстве энергообъекта высокого класса напряжения ПС 500 кВ "Тобол", применены на Волховской ГЭС, объектах электроснабжения компании "Транснефть" (на двух подстанциях 110/10 кВ). Партнерами компании на международном рынке стали швейцарская компания Condis и португальская корпорация EFACEC.

АО "Роснано" создано 11 марта 2011 года в результате реорганизации госкорпорации "Российская корпорация нанотехнологий". При этом часть имущества корпорации направлена на создание Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), задачей которого является развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий. В настоящее время Группа "Роснано", которая включает АО "Роснано", ООО "УК "Роснано" и ФИОП, является частью системы российских институтов инновационного развития и инвестирует преимущественно в высокотехнологичные компании, прошедшие венчурную стадию и нуждающиеся в дополнительном капитале для увеличения объемов производства и продаж.