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Путин: над предложениями о смягчении ДКП и бюджетного правила надо внимательно подумать

Таким образом президент прокомментировал выступление главы Счетной палаты Алексея Кудрина

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Какие-либо шаги по смягчению денежно-кредитной политики и бюджетного правила возможны только после внимательной проработки и не в ущерб макроэкономической стабильности. Такое мнение высказал в среду президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, комментируя выступление главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.

Говоря о теме обеспечения дополнительного финансирования, Путин отметил, что знает предложения Кудрина о смягчении кредитно-денежной политики и изменении цены отсечения в бюджетном правиле, чтобы больше денег от нефтегазовых доходов могло направляться в реальную экономику.

"Здесь у вас гносеологические противоречия с Минфином, с Минэкономики и, я думаю, что и с Центральным банком. Поэтому здесь нужно просто внимательно, не нанося ущерба макроэкономическим показателям, подумать и, если все мы придем к обоснованным решениям, можно и, возможно, предпринять какие-то шаги", - сказал Путин.

Кудрин в ответ пояснил, что речь идет лишь об одной из мер. "Да-да, но это самое главное, - заметил президент. - Все остальное - это приложение, я это хорошо понимаю".

Согласно бюджетному правилу, дополнительные доходы бюджета от продажи нефти дороже $40 за баррель направляются в резервы. Главным сторонником смягчения бюджетного правила выступал глава Счетной палаты, который неоднократно предлагал повысить планку до $45 за баррель. По его мнению, такой шаг позволили бы избежать повышения НДС. Однако Минфин с такой позицией не соглашался и указывал на то, что именно бюджетное правило снизило зависимость российской экономики от внешних факторов, в первую очередь от цен на нефть.

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Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКудрин, Алексей Леонидович
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