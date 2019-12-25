Минстрой завершит подготовку нормативной базы для стандарта развития территорий в 2021 г.

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Создание нормативной базы для применения стандарта комплексного развития территорий планируется завершить к середине 2021 года, сообщила в среду пресс-служба Минстроя.

"Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации утверждены изменения к семи сводам правил, направленные на обеспечение нормативных условий применения методического документа "Стандарт комплексного развития территорий". <…> Внесение изменений в нормативную базу с учетом стандарта планируется завершить к середине 2021 года", - говорится в сообщении.

Изменения затронули своды правил в области проектирования и строительства многоквартирных домов, общественных зданий и сооружений, наружных сетей инженерно-технического обеспечения, градостроительного проектирования, благоустройства территорий и проектирования улиц и дорог. Данные поправки вступят в силу летом 2020 года.

"Принятые изменения к сводам правил отражают актуальные подходы к проектированию и строительству на застроенных и новых территориях и отвечают современным экономическим условиям, интересам жителей, бизнеса и власти. В существующей плотной застройке городов люди должны получать комфортную среду для жизни, представители бизнеса должны иметь возможность работать по адаптированным к современности понятным и прозрачным нормативно-техническим правилам. Власть же решает свои ключевые задачи - обеспечение безопасности и рост экономической эффективности отрасли", - приводятся в сообщении слова министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.

Стандарт комплексного развития территорий - стратегический документ, задача которого - сформировать комплексный подход к развитию комфортной городской среды. Документ призван создать функционально разнообразные, компактные и безопасные города с комфортным жильем и высокой транспортной доступностью. Стандарт разработан ДОМ.РФ и КБ Стрелка при поддержке Минстроя России.

Документ, разработка которого велась на протяжении почти трех лет - с сентября 2016 года по май 2019 года, одобрен проектным комитетом по нацпроекту "Жилье и городская среда" весной этого года. Научная и экспертная база стандарта объединяет более 200 экспертов из десяти стран, специализирующихся в более чем 15 областях знаний. К разработке методического руководства были привлечены более 20 ведущих российских и международных научных институтов.