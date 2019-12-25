Чемезов надеется на утверждение Ростеха оператором по промотходам после праздников

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Глава Ростеха Сергей Чемезов рассчитывает на принятие решения об утверждении госкорпорации федеральным оператором по обращению с промышленными отходами III-V классов опасности после новогодних праздников.

"Нет, пока еще решения нет. Надеюсь, после праздников (будет решение - прим. ТАСС)",- сказал он журналистам.

Ранее газета РБК сообщила, что Чемезов направил вицу-премьеру РФ Алексею Гордееву письмо, в котором выступил с идеей наделить Ростех полномочиями федерального оператора по обращению с промышленными отходами III-V классов опасности.