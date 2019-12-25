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Путин подчеркнул важность финансирования соцсферы, так как без этого невозможны инновации

Президент подчеркнул, что инновации невозможны в стране с плохой медициной и низким уровнем образования

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин согласен с тем, что финансированию социальной сферы должно уделяться особое внимание, так как инновации невозможны в стране с плохой медициной и низким уровнем образования. Об этом он заявил в среду на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, комментируя выступление главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.

"По поводу важности таких направлений как социальная сфера - образование, здравоохранение, наука. Это очевидно. Мы все за то, чтобы уделить особое внимание этим направлениям, за этим будущее, потому что инновации невозможны в стране, где плохо со здравоохранением, либо образование не развивается должным образом. Какие там инновации? Безусловно, это одно из ключевых направлений", - сказал президент.

Путин при этом не согласился с утверждением, что нацпроекты не дали в эти сферы необходимых ресурсов. Он отметил, что в некоторых других странах на эти направления действительно выделяется больше средств. "Вопрос [в том], корректно ли сравнивать нашу экономику развивающегося рынка и такие экономики, где рынок считается развитым. Это немножко, все-таки, разные структуры экономик. Тем не менее, вы правы в том, что нужно ориентироваться на лучшие образцы", - сказал президент.

Кроме того, глава государства согласился с важностью сопряжения целей национального развития и нацпроектов, являющихся инструментом их достижения. При этом Путин отметил, что и в существующем режиме удается добиваться результатов по отдельным направлениям. В качестве примера он привел рост в России продолжительности жизни, который фиксируется Всемирной организацией здравоохранения.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКудрин, Алексей Леонидович
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