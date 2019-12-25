ЦБ сообщил, что регулирование для банков могут начать вводить с отсрочкой в полгода

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Нормы регулирования для банков могут начать вступать в силу через полгода после их принятия, заявил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, выступая в Совете Федерации.

"По нашим изменениям форм отчетности или изменениям норм, которые требуют от банков изменять свое программное обеспечение, внутренние регламенты", - уточнил Тулин, добавив, что "уже есть такое указание". "Мы понимаем, что любое наше изменение - это определенный шок для участников рынка, хлопоты, расходы", - пояснил он.

"Мы собирается применять подход, когда наши выпускаемые нормативные акты должны вступать в силу с определенным лагом по времени. Мы считаем, что если речь идет о каких-то чрезвычайных, экстраординарных обстоятельствах, когда мы должны действовать в интересах всей страны, всей индустрии, то полгода - это нормально", - сказал первый зампред ЦБ.

В качестве альтернативы отсрочке, по его словам, можно приурочить запуск нововведений к плановым изменениям в банках регламентов и программного обеспечения. "Допустим, это проходит в крупных банках раз в квартал, в менее крупных - раз в полгода. Либо это будет с 1 апреля, либо с 1 октября, либо с 1 июля, либо с 1 января", - отметил Тулин.

Он уточнил, что принять эту норму планируется в ближайшее время после консультаций с банковским сообществом.

В свою очередь директор департамента банковского регулирования ЦБ Алексей Лобанов рассказал о предложениях участников банковского рынка. Они касались улучшения предоставления банкам права самостоятельного выбора технических средств для внутреннего контроля в сфере бухучета и упразднения требований распечатки банковских документов для некоторых видов отчетности. Это потребует внесения изменений в нормативные акты ЦБ, отметил Лобанов.

Кроме того, планируется упростить кассовые операции, а также правила упаковки, хранения и перевозки наличных.