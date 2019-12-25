{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦБ сообщил, что регулирование для банков могут начать вводить с отсрочкой в полгода

Первый зампред Банка России Дмитрий Тулин отметил, что любое изменение - это определенный шок для участников рынка

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Нормы регулирования для банков могут начать вступать в силу через полгода после их принятия, заявил первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин, выступая в Совете Федерации.

"По нашим изменениям форм отчетности или изменениям норм, которые требуют от банков изменять свое программное обеспечение, внутренние регламенты", - уточнил Тулин, добавив, что "уже есть такое указание". "Мы понимаем, что любое наше изменение - это определенный шок для участников рынка, хлопоты, расходы", - пояснил он.

"Мы собирается применять подход, когда наши выпускаемые нормативные акты должны вступать в силу с определенным лагом по времени. Мы считаем, что если речь идет о каких-то чрезвычайных, экстраординарных обстоятельствах, когда мы должны действовать в интересах всей страны, всей индустрии, то полгода - это нормально", - сказал первый зампред ЦБ.

В качестве альтернативы отсрочке, по его словам, можно приурочить запуск нововведений к плановым изменениям в банках регламентов и программного обеспечения. "Допустим, это проходит в крупных банках раз в квартал, в менее крупных - раз в полгода. Либо это будет с 1 апреля, либо с 1 октября, либо с 1 июля, либо с 1 января", - отметил Тулин.

Он уточнил, что принять эту норму планируется в ближайшее время после консультаций с банковским сообществом.

В свою очередь директор департамента банковского регулирования ЦБ Алексей Лобанов рассказал о предложениях участников банковского рынка. Они касались улучшения предоставления банкам права самостоятельного выбора технических средств для внутреннего контроля в сфере бухучета и упразднения требований распечатки банковских документов для некоторых видов отчетности. Это потребует внесения изменений в нормативные акты ЦБ, отметил Лобанов.

Кроме того, планируется упростить кассовые операции, а также правила упаковки, хранения и перевозки наличных.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
СГК готова вложить в теплоснабжение проблемного Черногорска в Хакасии около 3 млрд рублей
Черногорск - второй после Абакана город в Хакасии по численности населения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС