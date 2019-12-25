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Средний размер потребкредита в РФ снизился на 10% после начала расчета долговой нагрузки

Этот показатель, по данным Национального бюро кредитных историй, составляет 169,8 тыс. рублей

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Средний размер выданных потребкредитов в России снизился почти на 10% (до 169,8 тыс. руб.) после того, как банки по требованию ЦБ стали рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

До введения этой нормы с 1 октября средний размер потребительского кредита увеличивался.

"Введение в октябре этого года показателя долговой нагрузки усилило и без того консервативный подход банковского риск-менеджмента к розничному кредитованию, - говорит гендиректор НБКИ Александр Викулин. - Иными словами, банки стали оценивать заемщиков еще тщательнее. Поэтому в последнее время банки стараются кредитовать только тех граждан, чья долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг находятся на должном уровне. По этой же причине снижаются и суммы выдаваемых кредитов. Вместе с тем пока рано говорить о том, насколько долгосрочной окажется эта тенденция".

Самый большой средний размер потребительского кредита среди 30 регионов - лидеров по объемам выдачи отмечен в Москве (399,5 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (293,1 тыс. руб.) и Московской области (266,3 тыс. руб.). Наибольший темп снижения среднего размера займа продемонстрировали Московская область (-20,1%), Москва (-16,3%) и Самарская область (-14,2%) .

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Россия
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