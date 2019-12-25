Греф: вопрос передачи пакета акций Сбербанка не обсуждался с банком

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Вопрос передачи другой госструктуре пакета акций Сбербанка, которым сейчас владеет Банк России, не обсуждался с кредитной организацией. Об этом в интервью агентству Reuters сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

"Я не занимался данной темой, и никто ее со мной не обсуждал. Если это обсуждалось, то это вопрос ЦБ, Минфина и премьер-министра, вряд ли кто-то еще будут вовлечен в обсуждение цены", - считает Греф.

Банкир отметил, что Сбербанку комфортно работать с ЦБ в качестве акционера. "Но если будет принято такое решение, то будем работать с Минфином. У нас добрые отношения с правительством и Минфином. Не вижу какой-то проблемы здесь. Будет проблема переходного периода, если решение будет принято", - сказал Греф, подчеркнув, что пока никакого решения не принято, хотя вопрос обсуждается давно.

По словам Грефа, одной из причин обсуждения вопроса о смене акционера мог стать вопрос дивидендов, которые сейчас перечисляются в федеральный бюджет. "Раньше Сбербанк приносил акционерам немного, потому что и зарабатывал не так много, но сейчас ЦБ абсолютно закономерно ставит вопрос: если мы владельцы, то забирайте дивиденды через нас, через изъятие части прибыли ЦБ. Когда речь идет об исключениях из этого правила, это одно. Но если это постоянная история, то такая постановка вопроса неправомерна без смены владельца, и, как я понимаю, эта ситуация могла послужить одним из триггеров", - пояснил он.

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил ранее, что правительство обсуждает выход ЦБ РФ из капитала Сбербанка. По его словам, эта идея впервые поднималась более 10 лет назад. Первый зампред ЦБ Сергей Швецов также отмечал, что Банк России уже довел свою долю в Сбербанке до минимально установленной законом. Он добавил, что оснований для передачи контрольного пакета акций в размере 50% плюс одна акция, которым государство владеет в уставном капитале Сбербанка через ЦБ РФ, другой государственной структуре нет.