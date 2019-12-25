{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Греф не ожидает новых отставок в ЦБ после ухода зампреда регулятора Поздышева

Глава Сбербанка отметил, что узнал об уходе Поздышева из прессы

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф не ожидает в ближайшее время новых отставок в Банке России после увольнения зампреда ЦБ Василия Поздышева. Об этом банкир сообщил в интервью агентству Reuters.

"Нет, не ожидаю", - сказал Греф, отвечая на вопрос о том, ждет ли он новых отставок в ЦБ.

Банкир также отметил, что узнал об уходе Поздышева из прессы.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила журналистам об уходе Поздышева из ЦБ в прошлую пятницу. Она отмечала, что на место Поздышева пока "никого не ищут". По ее словам, Поздышев переходит работать в управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) в качестве председателя совета директоров.

Теги
РоссияГреф, Герман Оскарович
Реклама на ТАСС
Мутко: ипотечные ставки в ведущих банках достигли целевого показателя 2020 года
Вице-премьер сообщил, что среднее значение за январь-ноябрь 2019 года составило около 10%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС