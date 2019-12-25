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Правительство и бизнес раскритиковали новый проект СанПиН для заведений общепита

Их позиция заключается в том, что проект дублирует нормы технического регламента Таможенного союза и создает новые избыточные требования
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития, Минпромторг и Минюст России не согласовали проект санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения (СанПиН), представленный Роспотребнадзором, следует из отзывов министерств, которые есть в распоряжении ТАСС. Бизнес-объединения "Опора России" и "Деловая Россия", а также Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ тоже выступили против принятия проекта, следует из соответствующих писем, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Так, консолидированная позиция бизнеса и правительства заключается в том, что проект дублирует нормы технического регламента Таможенного союза и создает новые избыточные требования к заведениям общепита.

В конце ноября 2019 года Роспотребнадзор представил новый проект СанПиН. Документ содержит 38 страниц, 10 из которых посвящены деятельности ресторанов и кафе. Остальные 28 страниц регулируют организацию и требования к питанию в детских садах, лагерях, школах, воздушных и водных судах. Согласно пункту 1.2 проекта СанПиН, организация питания населения должна основываться "на принципах здорового питания", однако не все общественное питание основывается на принципе здорового, указывают представители министерств и бизнеса.

Источник, близкий к аппарату правительства, рассказал ТАСС, что "данная редакция отражает видение исключительно Роспотребнадзора, на заседании рабочей группы должна быть выявлена позиция бизнеса и экспертов, у которых имеются серьезные замечания".

Здоровое питание VS фастфуд

Объединение в один документ требований к разным типам организаций питания - ресторанам, кафе, питанию в школах, больницах, столовых и даже в детских туристических походах - привело к внутренним противоречиям в проекте СанПиН, следует из письма статс-секретаря, замминистра экономического развития Саввы Шипова в адрес Роспотребнадзора, которое было направлено 12 декабря. Его подлинность подтвердил представитель министерства. Кроме того, замминистра указывает, что документ содержит избыточные требования - принцип здорового питания ограничивает деятельность организаций питания и гастрономический выбор потребителя. "Не всегда потребитель стремится получить здоровое питание, зачастую выбор делается в пользу вкусовых качеств. К тому же параметры здоровой пищи могут различаться у разных людей <…> Считаем необходимым исключить данный пункт", - говорится в письме.

Представитель Минэкономразвития добавил в разговоре с ТАСС, что, несмотря на существенное обновление СанПиН по сравнению с предыдущими документами, министерство все равно наблюдает "необоснованное ужесточение отдельных норм". Например, необходимость дезинфицировать посуду и подносы, установление требований к отделке помещений гостевых зон, а не только производственных, установление требований к горячей воде как к питьевой и использование питьевой воды для всех целей.

"Устанавливается избыточное требование иметь два комплекта оборудования, кухонного инвентаря и посуды для сырья и готовой к употреблению продукции, которое необоснованно приведет к увеличению затрат на покупку, по сути, двух комплектов каждой единицы оборудования. Хотя использование оборудования и инвентаря для разных продуктов допустимо при условии его своевременной очистки и дезинфекции", - сказал собеседник.

В министерстве добавили, что в документе до сих пор сохраняется множество процессуальных требований. Например, требование к тому, как обрабатывать сырье и соблюдать личную гигиену персонала. В Минэкономразвития указали, что проект не был официально опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, не проходил оценку регулирующего воздействия и процедуру общественного обсуждения, как того требует действующее законодательство.

Статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов направил в адрес руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой письмо, в котором говорится, что представленный проект СанПиН противоречит "базовому принципу гильотинирования - принципу наименьшего регуляторного воздействия". Письмо было направлено в адрес Роспотребнадзора 13 декабря, представитель Евтухова подтвердил ТАСС его подлинность. "Анализ проекта акта показал, что проект правил содержит требования, которые <...> необоснованно ужесточают требования технического регламента Таможенного союза - питание в предприятиях общепита должно основываться на принципах здорового питания (значит, нужно закрыть весь фастфуд, кондитерские и пекарни)", - говорится в письме.

Минпромторг также указал, что проект ужесточает требования действующего СанПиН, ужесточает и дублирует требования технического регламента, содержит избыточные процедурные требования. "Безопасным должен быть конечный продукт. Зарегулирование технологических процессов изготовления создает условия для неоправданного давления на бизнес со стороны контрольно-надзорных органов, ограничивает конкурентные преимущества и главное - не влияет на безопасность конечной продукции", - отметил в письме замминистра.

Несоответствие международным нормам

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минюста, проект СанПиН был рассмотрен министерством, и позиция по нему была направлена в адрес Роспотребнадзора. Минюст указывает, что проект не соответствует действующему, в том числе, международному законодательству.

"Отдельные требования проекта СанПиН являются не только дублирующими положения технических регламентов, но и очевидно проистекающими из требований технических регламентов", - говорится в письме замминистра юстиции РФ Дениса Новака, направленном в адрес Роспотребнадзора.

Кроме того, Минюст считает, что требования к ассортименту и температуре готовых блюд организаций общепита являются "неоправданным вмешательством в предпринимательскую инициативу". Также в проекте отсутствует титульный лист приказа, поэтому невозможно определить, какие СанПиН признают утратившими силу. "Более того, СанПиН в принципе не может регулировать порядок питания, поскольку данный вопрос не относится к санитарному благополучию населения", - указали в Минюсте.

ТАСС направил запрос в адрес Роспотребнадзора и ожидает ответа.

Мнение бизнеса

Из имеющегося в распоряжении ТАСС протокола совместного заседания комиссии "Опоры России" и совета Торгово-промышленной палаты РФ по ресторанному бизнесу, которое прошло 17 декабря, следует, что бизнес представил в правительство консолидированную позицию "о невозможности поддержки проекта СанПиН в редакции Роспотребнадзора, необходимости его переработки".

В протоколе указывается, что действующие требования СанПиН имеют признаки дублирования и избыточности и подлежат отмене в рамках "регуляторной гильотины". По мнению президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, необходимо убрать из законодательства требования к приготовлению пищи, а регулировать лишь безопасность конечного продукта. В беседе с ТАСС он отметил, что Роспотребнадзор готов идти на уступки и вносить правки к проекту.

Председатель "Деловой России" Алексей Репик, исполнительный директор "Опоры России" Андрей Шубин и вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин направили письма с отрицательными отзывами и замечаниями к проекту СанПиН заместителю директора департамента регуляторной политики правительства РФ Сергею Мигину. Письма есть в распоряжении ТАСС.

"Представленный проект СанПиН, по мнению экспертов "Опоры России", не обеспечивает более высокий уровень санитарной защиты, не содержит обоснованности и целесообразности его приятия, а также продолжает содержать избыточные (по количеству) и дублирующие (по своему содержанию) требования к организациям, оказывающим услуги общественного питания", - говорится в письме Шубина.

Репик в своем письме отметил, что, хотя представленный проект содержит "определенное улучшение и упорядочение чрезмерно усложненной базы действующих обязательных требований", но в целом концептуально он продолжает во многом повторять подходы, который нужно "кардинально обновлять" в рамках "регуляторной гильотины". В проекте СанПиН не учтены многие направленные ранее предложения предпринимателей и экспертов, добавил он.

"Регуляторная гильотина"

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Для реализации реформы правительство разработало законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)", которые 2 декабря были внесены на рассмотрение в Госдуму.

В сентябре сообщалось, что правительство рассматривает возможность введения в тестовом режиме элементов механизма "регуляторной гильотины" в сфере ресторанного бизнеса в трех регионах - Москве, Казани и Калининграде.

Ранее Минэкономразвития РФ предложило протестировать свод правил для ресторанного бизнеса "Белая книга" (документ должен заменить устаревшие нормы СанПиН) в пилотных регионах. В книге изложены различные требования к рестораторам: выбор правильного помещения, обращение с оборудованием, работа с персоналом, продуктами и так далее. Документ также был разработан в рамках "регуляторной гильотины".

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