Завершение строительства южного обхода Нижнего Новгорода оценили в 23,5 млрд рублей

ТАСС, 25 декабря. Строительство четвертой очереди южного обхода Нижнего Новгорода, которое начнется в 2020 году, завершится в 2024 году. На проведение работ планируется выделить 23,5 млрд рублей, сообщил в среду губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, выступая с отчетом о работе в 2019 году в здании Нижегородской ярмарки.

В ноябре на совещании правительства с президентом РФ Владимиром Путиным министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что в 2020 году начнется строительство дорог в обход восьми городов, включая Нижний Новгород, в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры.

"Полностью завершить работы [по строительству четвертой очереди обхода] планируется в 2024 году. На строительство объекта будет потрачено 23,5 млрд рублей из федерального бюджета", - отметил Никитин.

По его словам, дорога поможет разгрузить одну из основных транспортных магистралей города и завершит создание полноценного обхода города с южной стороны по направлению Москва - Казань - Китай. Власти рассчитывают, что открытие обхода окажет положительное влияние на экологическую ситуацию в Нижегородской области, а также на транспортную доступность региона.

Еще одним крупным инфраструктурным проектом, который реализуют в Нижнем Новгороде к 800-летию города, которое отметят в регионе в 2021 году, станет строительство транспортной развязки в Сормовском районе. "Мы добились выделения средств на реализацию проекта по реконструкции дороги на улицах Циолковского, Кузьмина, Светлоярской. Она включает в себя строительство транспортной развязки на разных уровнях в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Буквально позавчера [премьер-министр РФ] Дмитрий Медведев подписал распоряжение по данному вопросу", - отметил Никитин.

По его словам, это будет четырехполосная дорога протяженностью полтора километра. "Сормовичи всегда просили об этой развязке, это действительно важный инфраструктурный проект, который станет подарком к 800-летию Нижнего Новгорода. Финансирование объекта предполагается из федерального бюджета в размере 2,8 млрд рублей", - добавил губернатор.