{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Завершение строительства южного обхода Нижнего Новгорода оценили в 23,5 млрд рублей

По мнению властей региона, дорога поможет разгрузить одну из основных транспортных магистралей города и окажет положительное влияние на экологическую ситуацию в области

ТАСС, 25 декабря. Строительство четвертой очереди южного обхода Нижнего Новгорода, которое начнется в 2020 году, завершится в 2024 году. На проведение работ планируется выделить 23,5 млрд рублей, сообщил в среду губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, выступая с отчетом о работе в 2019 году в здании Нижегородской ярмарки.

В ноябре на совещании правительства с президентом РФ Владимиром Путиным министр транспорта Евгений Дитрих сообщил, что в 2020 году начнется строительство дорог в обход восьми городов, включая Нижний Новгород, в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры.

"Полностью завершить работы [по строительству четвертой очереди обхода] планируется в 2024 году. На строительство объекта будет потрачено 23,5 млрд рублей из федерального бюджета", - отметил Никитин.

По его словам, дорога поможет разгрузить одну из основных транспортных магистралей города и завершит создание полноценного обхода города с южной стороны по направлению Москва - Казань - Китай. Власти рассчитывают, что открытие обхода окажет положительное влияние на экологическую ситуацию в Нижегородской области, а также на транспортную доступность региона.

Еще одним крупным инфраструктурным проектом, который реализуют в Нижнем Новгороде к 800-летию города, которое отметят в регионе в 2021 году, станет строительство транспортной развязки в Сормовском районе. "Мы добились выделения средств на реализацию проекта по реконструкции дороги на улицах Циолковского, Кузьмина, Светлоярской. Она включает в себя строительство транспортной развязки на разных уровнях в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Буквально позавчера [премьер-министр РФ] Дмитрий Медведев подписал распоряжение по данному вопросу", - отметил Никитин.

По его словам, это будет четырехполосная дорога протяженностью полтора километра. "Сормовичи всегда просили об этой развязке, это действительно важный инфраструктурный проект, который станет подарком к 800-летию Нижнего Новгорода. Финансирование объекта предполагается из федерального бюджета в размере 2,8 млрд рублей", - добавил губернатор.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссияДитрих, Евгений ИвановичНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
Реклама на ТАСС
РЭЦ подготовил меры по адресному сопровождению несырьевых экспортеров
Российский экспортный центр выявил около двух тыс. проектов, которые готовы реализовывать российские предприятия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС