Ведущая к границе с Россией грузинская дорога закрыта для большегрузов из-за снега

ТБИЛИСИ, 25 декабря. /ТАСС/. Сотрудники департамента автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии закрыли дорогу Гудаури - Коби, ведущую к границе с Россией, для прицепного и полуприцепного автотранспорта из-за обильного снегопада и гололеда. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы ведомства.

"Из-за обильного снегопада и гололеда передвижение прицепного и полуприцепного автотранспорта на участке Гудаури - Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета - Степанцминда - Ларс (граница с РФ) запрещено", - говорится в сообщении.

По данным департамента автомобильных дорог, передвижение автотранспорта остального вида по дороге Гудаури - Коби разрешено. Открыты для всех видов машин и другие участки автодороги Мцхета - Степанцминда - Ларс.