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Путин проведет заседание Госсовета по вопросам сельхозпроизводства и развития села

Как сообщили в пресс-службе Кремля, на заседании будет рассмотрена роль регионов в реализации Стратегии устойчивого развития сельских территорий, а также этапы реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 26 декабря обсудит на заседании Государственного совета вопросы эффективного сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"На заседании будет рассмотрена роль регионов в реализации Стратегии устойчивого развития сельских территорий в 2015-2019 годы, а также этапы реализации государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", - говорится в сообщении. - Отдельное внимание будет уделено итогам развития агропромышленного комплекса и задачам, стоящим перед отраслью". Также участники мероприятия обсудят поддержку малого бизнеса, подготовку кадров для села и обеспечение сельских поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры. С основными докладами выступят министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Ранее сообщалось, что на заседании Госсовета будет рассмотрен доклад об итогах развития агропромышленного комплекса в 2014-2019 годы и проведен анализ развития сельских территорий за тот же период, а также определены перспективные направления развития АПК и приоритеты государственной политики в этой сфере, "включая вопросы развития малого бизнеса на селе, поддержки занятости сельского населения и формирования комфортной среды в сельских населенных пунктах". "В докладе выявлены ключевые факторы развития сельскохозяйственного производства, повышения привлекательности сельских территорий для жизни и работы", - сообщалось ранее в пресс-релизе на сайте Кремля.

В понедельник глава государства пообщался в Адыгее с самими аграриями, обсудил с ними актуальные проблемы. Тогда Путин констатировал, что рост сельхозпроизводства в России достиг 4,1% и что эта отрасль стала одним из локомотивов развития экономики. По мнению президента, сельское хозяйство России сегодня не только обеспечивает страну всеми базовыми продуктами питания, но и эффективно работает на экспорт. По его данным, в 2018 году объем экспорта сельхозпродукции составил почти $26 млрд.

Государственный совет - совещательный орган под председательством президента России, призванный помочь взаимодействию разных органов власти. Членами Государственного совета РФ являются председатели Совета Федерации и Госдумы, полномочные представители президента в федеральных округах, руководители думских фракций и главы всех регионов РФ.

Заседания Госсовета проходят, как правило, дважды в год - в первой его половине и в декабре. Предыдущее такое мероприятие, состоявшееся 26 июня, было посвящено развитию автомобильных дорог и обеспечению безопасности дорожного движения, а на заседании Госсовета в конце прошлого года обсуждалось развитие волонтерства. Кроме того, Владимир Путин регулярно проводит заседания президиума Госсовета по различным вопросам.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПатрушев, Дмитрий НиколаевичТоменко, Виктор Петрович
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